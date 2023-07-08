خبير أمن المعلومات يوضح حجم اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات

قال محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينمو بنسب تصل إلى 17% سنويًا، وفقًا للاستراتيجية التي يتم وضعها بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، سواء القطاع الحكومي، أو المدني، وكذلك القطاع الخاص.

وأضاف “محمد عزام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل نسبة 5% من الناتج القومي، وأن هناك خطة لزيادته إلى 8%، لافتًا إلى أن هذا القطاع يساهم بنسبة ما بين 10% إلى 13% بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والصيني.



وأشار إلى أن قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية تصل استثماراته إلى 550 مليون دولار، وهو ما يحدث تأثيرًا كبيرًا على كافة القطاعات، حيث يعد قاطرة التنمية، وأن التوسع فيه يأتي من خلال تصدير الخدمات التكنولوجية.