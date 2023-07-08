يواجه فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري والقناة الناقلة

تبدأ مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف، و هشام معمر.

ويتصدر الأهلي، جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة من 28 مباراة، ويحتاج الفريق الأحمر لحصد 5 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بشكل رسمي.

فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع بجدول الدوري الممتاز، برصيد 42 نقطة، من 31 مباراة خاضها هذا الموسم.