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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فى ذكرى رحيل فارس المجددين.. أمسية فى حب كمال الطويل بصالون مقامات

صدى البلد

يقيم "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء الأحد 9 يوليو أمسية فنية خاصة تحت عنوان "كمال الطويل فارس المجددين" فى ذكرى رحيل الفنان الكبير كمال الطويل الذى يعد رائدا حقيقيا فى ميدان تجديد الموسيقى العربية والانطلاق باللحن الغنائى إلى آفاق جديدة ، وذلك من خلال ما قدمه من ألحان لكبار الفنانين : عبد الحليم حافظ، نجاة الصغيرة، سعاد حسنى فضلا عن روائعه مع سيدة الغناء العربى أم كلثوم.

ويستضيف الصالون الموسيقار زياد الطويل، ود. عمرو ناجى للحديث عن مشوار الملحن الكبير، واهم محطاته الفنية.

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يصاحب اللقاء اداء الفنانة أنغام مصطفى لمجموعة مختارة من اشهر ألحان كمال الطويل منها: اسمر ياسمراني -بكره ياحبييي - بان عليه حبه -  بلاش عتاب - ليه خلتني احبك - صدفه  - على قد الشوق - وحياة عينيك.

جدير بالذكر أن "مقامات" صالون موسيقى يقام شهريا بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية والإذاعة المصرية من اعداد وتقديم الناقدة الفنية د. إيناس جلال.

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