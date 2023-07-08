تزامنا مع ذكرى استشهاد غسان كنافي.. تفاصيل ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية 2023

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن تفاصيل برنامج ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، والمزمع انطلاقه فى الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الجارى، تزامنًا مع الذكرى الحادية والخمسين على استشهاد الأديب المناضل غسان كنفاني.

اليوم الأول 10 يوليو

شهادات وتجارب روائية يشارك فيها كل من: إبراهيم السعافين، اليمنى حبيت السروري، والمغربية ريم نجمى، والمصرية ميرال الطحاوى، ويدير الجلسة وليد الشرفا، وذلك فى مركز خليل السكاكينى، رام الله.

اليوم الثانى 11 يوليو

ندوة الرواية التاريخية بين الواقع والمتخيل والمأمول، يشارك فيها كل من: جونى منصور، فخرى صالح، محمد نصار، نبيل عمرو، ويديرها أحمد زكارنة، وذلك فى منتدى شارك الشبابى، رام الله.

ندوة أحمد عمر شاهين.. بين التجربة السردية والكتابة النقدية، يشارك فيها كل من: خالد جمعة، ناه زقوت، نهى العايدى، ويديرها عبد الغنى سلامة، وتقام في جامعة فلسطين التقنية، رام الله.

ندوة أدب المعتقلات بين الواقع والمتخيل – وليد دقة نموذجا – يشارك فيها كل من: المتوكل طه، أمل أبو حنيش، الأسير كميل أبو حنيش "شهادة مسجلة"، ويديرها يامن النوبالى، وتقام فى جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

ندوة الرواية الفلسطينية.. موضوعات الكتابة الجديدة، يشارك فيها كل من شذى فاضل يونس، صباح بشير، عامر سلطان، نعمة حسن، ياسر المصرى، ويريدها حسنى مليطات، وتقام في مكتبة سراج.

اليوم الثالث الأريعاء 12 يوليو

ندوة مفهوم الهوية فى الرواية العربية، يشارك فيها كل من عزيز الطائى من سلطنة عمان، فتحية دبش من تونس، محمد طاهر النور من تشاد، هاشم غرابية من الأردن، ويديرها أحمد الحرباوى.

ندوة الرواية العربية بين أنماط الكتابة الكلاسيكية والتجديد، يشارك فيها من كل: حبيب سروري من اليمن، المصرية ميرال الطحاوى، المغربى محمد ميلود غرافى، ويدرها ثورة حوامدة.

ندوة الأجنا الأدبية في الرواية العربية بين النقد والتجربة، يشارك فيها الدكتور حسين حمودة، والتونسية حياة الرايس وقاسم توفيق، وهانى عودة.

اليوم الرابع الخميس 12 يوليو

ندوة تنوع آليات السرد فى الرواية العربية، يشارك فيها كل من فخرى صالح، محمد عبد القادر، محمد القاضى من تونس، هداية شمعون، ويديرها عمر عتيق.

ندوة مستقبل الرواية فى ظل التحولات والتغيرات الحياتية، يشارك فيها كل من إبراهيم السعافين، إبراهيم نصر، أحمد حرب، ويديرها طارق عسراوى.