عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تزامنا مع ذكرى استشهاد غسان كنافي.. تفاصيل ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية 2023

غسان كنفاني
غسان كنفاني

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، عن تفاصيل برنامج ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية، والمزمع انطلاقه فى الفترة من 10 وحتى 13 يوليو الجارى، تزامنًا مع الذكرى الحادية والخمسين على استشهاد الأديب المناضل غسان كنفاني.

اليوم الأول 10 يوليو

شهادات وتجارب روائية يشارك فيها كل من: إبراهيم السعافين، اليمنى حبيت السروري، والمغربية ريم نجمى، والمصرية ميرال الطحاوى، ويدير الجلسة وليد الشرفا، وذلك فى مركز خليل السكاكينى، رام الله.

اليوم الثانى 11 يوليو

ندوة الرواية التاريخية بين الواقع والمتخيل والمأمول، يشارك فيها كل من: جونى منصور، فخرى صالح، محمد نصار، نبيل عمرو، ويديرها أحمد زكارنة، وذلك فى منتدى شارك الشبابى، رام الله.

ندوة أحمد عمر شاهين.. بين التجربة السردية والكتابة النقدية، يشارك فيها كل من: خالد جمعة، ناه زقوت، نهى العايدى، ويديرها عبد الغنى سلامة، وتقام في جامعة فلسطين التقنية، رام الله.

ندوة أدب المعتقلات بين الواقع والمتخيل – وليد دقة نموذجا – يشارك فيها كل من: المتوكل طه، أمل أبو حنيش، الأسير كميل أبو حنيش "شهادة مسجلة"، ويديرها يامن النوبالى، وتقام فى جامعة النجاح الوطنية، نابلس.

ندوة الرواية الفلسطينية.. موضوعات الكتابة الجديدة، يشارك فيها كل من شذى فاضل يونس، صباح بشير، عامر سلطان، نعمة حسن، ياسر المصرى، ويريدها حسنى مليطات، وتقام في مكتبة سراج.

txt

فى ذكرى رحيل فارس المجددين.. أمسية فى حب كمال الطويل بصالون مقامات

txt

تعرف على قصة وفاة 15 مليون شخص في الصين بسبب عصافير..تفاصيل

اليوم الثالث الأريعاء 12 يوليو

ندوة مفهوم الهوية فى الرواية العربية، يشارك فيها كل من عزيز الطائى من سلطنة عمان، فتحية دبش من تونس، محمد طاهر النور من تشاد، هاشم غرابية من الأردن، ويديرها أحمد الحرباوى.

ندوة الرواية العربية بين أنماط الكتابة الكلاسيكية والتجديد، يشارك فيها من كل: حبيب سروري من اليمن، المصرية ميرال الطحاوى، المغربى محمد ميلود غرافى، ويدرها ثورة حوامدة.

ندوة الأجنا الأدبية في الرواية العربية بين النقد والتجربة، يشارك فيها الدكتور حسين حمودة، والتونسية حياة الرايس وقاسم توفيق، وهانى عودة.

اليوم الرابع الخميس 12 يوليو

ندوة تنوع آليات السرد فى الرواية العربية، يشارك فيها كل من فخرى صالح، محمد عبد القادر، محمد القاضى من تونس، هداية شمعون، ويديرها عمر عتيق.

ندوة مستقبل الرواية فى ظل التحولات والتغيرات الحياتية، يشارك فيها كل من إبراهيم السعافين، إبراهيم نصر، أحمد حرب، ويديرها طارق عسراوى. 

رواية جامعة فلسطين غسان كنفاني فلسطين ميرال الطحاوي وزارة الثقافة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

المتهم مصري| القصة الكاملة لتدنيس القرآن الكريم في روسيا.. وموسكو تكشف مفاجأة عن الدافع

ترشيحاتنا

الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل فول وصويا وشعير وعباد شمس أوكرانى خلال عيد الاضحي

70 عاما من الصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي .. ماذا تعرف عن مخيم جنين؟

مرتضي منصور عن إمام عاشور.. كسبان فيه 80 مليون ومش فارق معايا

تزامنا مع ذكرى استشهاد غسان كنافي.. تفاصيل ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

FBI يحقق مع المبعوث الخاص الأمريكي لإيران | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ