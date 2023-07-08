راح ضحيته 80 شخصا في نيجيريا .. ماذا تعرف عن مرض أفريقيا المميت؟

أعلنت السلطات الصحية النيجيرية عن تفشي مرض الدفتيريا بعد شهر من وفاة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في العاصمة أبوجا كانت تحمل المرض.

وقال مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (NCDC) في بيان، إن حالات تفشي متعددة في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر العام الماضي ، مع الإبلاغ عن 798 حالة مؤكدة حتى يونيو من هذا العام.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه " حتى الآن ، تم تسجيل إجمالي 80 حالة وفاة بين جميع الحالات المؤكدة ".

تفاصيل مرض الدفتيريا المميت

يعد الدفتيريا مرضًا شديد العدوى يسببه سموم تنتجه البكتيريا ويمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التنفس ومشاكل في ضربات القلب وحتى الموت ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت وكالة الصحة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إنه " مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات ويغطيه أحد اللقاحات التي يتم توفيرها بشكل روتيني من خلال جدول تحصين الأطفال في نيجيريا ".

وذكرت أن غالبية الحالات المؤكدة حدثت بين أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و 14 عامًا.

وفقًا لـ NCDC ، على الرغم من " توفر لقاح آمن وفعال من حيث التكلفة في البلاد " ، فإن الغالبية العظمى من المصابين غير محصنين.

وقد حثت الناس على التطعيم ، وصدرت تعليمات للعاملين في مجال الرعاية الصحية بإخطار مسؤولي مراقبة الأمراض على الفور بشأن الحالات المشتبه فيها.

وفي الوقت نفسه ، يقال إن أمانة الصحة والخدمات الإنسانية في أبوجا قامت بتنشيط نظام إدارة حوادث الخناق (IMS) لتنسيق أنشطة الاستجابة للوباء.