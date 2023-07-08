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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيف انتصرت ثورة يوليو للفلاح.. أبرز الملفات الخاصة بمجلة Malr

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يوليو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة،  تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

ويحتفي هذا العدد بالذكرى 71 لثورة 23 يوليو 1952، وانتصارها للفلاح المصري، بالقضاء على الإقطاع، وتوزيع الأراضي على الفلاحين.

وتقرأ في هذا العدد ايضا، وصايا وزير الزراعة للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية الجديدة، وجهود الحكومة لتحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع.

وفي هذا العدد  حوار خاص مع الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخطة خفض استخدام المبيدات بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

كما يلقي هذا العدد الضوء على خريطة وزارة الزراعة للتوسع في خدمات الارشاد الرقمي لدعم المزارعين، فضلا عن التعاون المصري الأمريكي لتطوير أصناف الفراولة والتوت والموالح، بإنشاء مركز للتميز وانتاج وتصدير الشتلات.

ونستكمل سلسلة تأسيس المشروعك الصغيرة، في مجال الزراعة.. دليلك لتربية الإبل، ومشروع لانتاج الحرير الطبيعي وتربية دود القز.

وتقرأ في هذا العدد مقالات لكل من:  أحمد ابراهيم، الدكتور محمد فهيم، و الدكتور أحمد إمام.

ويعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها، اعمالا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الانجازت".

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:
https://drive.google.com/file/d/1dMDMDr1AbImn36GIM6laLzjlaELVvlWV/view?usp=sharing

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