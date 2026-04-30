بعد غياب سنوات .. ماهر زين يستعد لطرح ألبومه Back To You

أعلنت الشركة المنتجة لألبوم ماهر زين عن إصدار أحدث ألبوماته بعنوان Back To You، والذي يعد ألبومه الرابع، وأول ألبوم له منذ عقد من الزمن.

ويأتي هذا المشروع بعد فترة حافلة بإصدارات حققت انتشارا عالميا واسعا، من بينها أغنيات بارزة مثل رحمة للعالمين، وقلبي في المدينة، والتي تصدرت قائمات الأغاني الأكثر استماعا ووصلت إلى ملايين المستمعين حول العالم.

يضم الألبوم الجديد 16 أغنية، ويعكس استمرار تطور ماهر زين الفني، حيث يجمع بين التنوع الموسيقي والعمق الروحي والطابع الشخصي. ويمزج العمل بين اغاني باللغتين العربية والإنجليزية، مع نكهات موسيقية غربية وعربية وشمال أفريقية، مع الحفاظ على جوهر رسالة ماهر زين القائم على موضوعات الإيمان والأمل والرجاء وذكر الله والتوكل عليه.

وكجزء من خطة إصدار تدريجية تزامنت مع شهر رمضان، تم طرح 11 أغنية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وهي:

Take My Hand، حبيبي، يا محمد، قمر، الله يا الله، صلوا، ياما وياما، الحوض، يوم العيد، دائما وأبدا، وNever Let Me Down.

ويكتمل الألبوم اليوم بإصدار خمس أغان جديدة:

حكاية جميلة، Queen of Our Deen، Thank You، I Could’ve Been You، Not Ready To Die.

وتقدم كل أغنية بعدا عاطفيا وروحيا مختلفا، لتمنح المستمعين لحظات من التأمل والسكينة والإلهام، ضمن رحلة موسيقية امتدت من شهر رمضان حتى اكتمال نزول الألبوم.

وقال ماهر زين: “اخترت اسم Back To You لأن الفكرة الأساسية للألبوم هي العودة — العودة إلى الله، إلى الإخلاص، إلى الجوهر، وإلى ما هو مهم حقا. خلال السنوات الماضية، مررت بتجارب ساهمت في نموي الشخصي والروحي، وهذا الألبوم يعكس تلك الرحلة. أردت أن تكون الموسيقى صادقة وتكون الرسالة حاضرة.”

تم تطوير الألبوم من خلال معسكرات كتابة موسيقية دولية أقيمت في المغرب وتركيا والسويد وإندونيسيا، بمشاركة مجموعة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم على غرار الفنان والملحن مهدي مزين والملحن رضوان الديري، الشاعر سمير الموجاري، الشاعر محمد المغربي، الموزع مدارا، والموزع رشيد محمد علي من المغرب، الشاعر اليمني أحمد اليافعي، والشاعر السعودي عجلان ثابت، الفنان والموزع التركي مصطفى جيجيلي، والموزع التركي إيمري مجولكوش إلى جانب الفنان Harris J، والشاعر براء الخريجي المتعاون مع ماهر زين منذ بداية مشواره الفني، وعلى خلاف أسلوب الإصدار التقليدي، جاء Back To You كرحلة موسيقية متدرجة، رافقت الجمهور أسبوعا بعد أسبوع خلال شهر رمضان، مما أتاح لكل أغنية أن تأخذ مساحتها الخاصة قبل اكتمال الألبوم كعمل متكامل.

وتتناول بعض أغاني الألبوم موضوعات الاعتماد على الله في أوقات الوحدة والتحدي، وحب النبي محمد ﷺ وتعظيمه، إضافة إلى التوق الإنساني المشترك للمعنى والهداية والارتباط.

ومع Back To You، يؤكد ماهر زين موقعه كأحد أبرز الأصوات المؤثرة في الموسيقى ذات الرسالة، مقدما عملا فنيا يتجاوز الحدود الثقافية واللغوية ليصل إلى جمهور عالمي واسع.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تتعلق بالمحتوى البصري والإصدارات المصاحبة في وقت لاحق.

ويعد ماهر زين من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى الهادفة على مستوى العالم، حيث أسهم في إعادة تعريف هذا اللون الفني خلال العقد الأخير.

وهو مغن وكاتب أغاني ومنتج سويدي من أصول لبنانية، ويعد من أكثر الفنانين المسلمين متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الأكثر مشاهدة على يوتيوب عالميا، مع أكثر من 40 مليار مشاهدة حتى اليوم.

بدأ مسيرته الفنية في السويد، حيث تعاون مع المنتج العالمي RedOne، قبل أن ينضم إلى “أويكنينج ميوزك” عام 2009، في خطوة شكلت انطلاقته العالمية.

ومنذ ذلك الحين، أصدر عددا من الألبومات الناجحة، وقدم مجموعة من الأغاني التي حققت انتشارا واسعا، من بينها يا نبي سلام عليك، إن شاء الله، رحمة للعالمين، قلبي في المدينة، وتهيأ، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر.

ويمتد تأثير ماهر زين عبر مختلف الثقافات واللغات، حيث وصلت إلى مئات الملايين حول العالم، حاملة رسائل الإيمان والأمل بأسلوب معاصر.