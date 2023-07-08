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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زين كرزون تخطف أنظار الجمهور بجمالها وأنوثتها.. شاهد

زين كرزون
زين كرزون

شاركت الفنانة زين كرزون جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت زين كرزون بالصور بإطلالة متميزة، حيث ارتدت توبًا مكشوفا باللون الأسود، من الخامة الحرير الناعمة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الكامل الذي زاد من جمالها وتألقها، وحرصت على عدم ارتداء أي إكسسوارات.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

وعلي جانب أخر تعيش شقيقتها النجمة ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

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جلسة تصوير انستجرام إطلالة متميزة علامات الأزياء تفاحة الفنانة الاردنية ديانا كرزون

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