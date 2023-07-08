بدء تصوير فيلم بلومنوندو لـ حسن الرداد

أعلن الفنان حسن الرداد، عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومنوندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك ”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف ٢٠٢٣".

تدور أحداث فيلم “بلومندو” فى إطار كوميدى اجتماعى والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي وإخراج ياسر سامي.

وكان الفنان حسن الرداد، قد احيا ذكري وفاة والده وشقيقه الراحلين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب حسن الرداد: "الذكرى السنوية الـ ٢٠ لأخى و نور عينى المغفور له بإذن الله فقيد الشباب #فادى_الرداد و منذ ايام قليلة كانت الذكرى الـ ١٩ لأبي ومثلى الأعلي المغفور له بإذن الله الاستاذ نبيل الرداد".



وتابع: "لم ولن تغيبوا عن تفكيرى لحظة واحدة، افتقدكم فى كل الاوقات وذكرياتنا الكثيرة هى اللى انا بعيش بها، اسال الله العظيم ان يتغمدكم برحمته و يجعل قبركم روضة من رياض الجنة ارجو الدعاء لأخى ووالدي بالرحمة".

يذكر أن نشر حسن الرداد صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي فيس بوك.

وظهر حسن الرداد في الصور وهو يظهر علي جسمه تاتو باسم ابنه فادي.