مدرب منتخب مصر للكونغ فو: لا مكافأة للاعب عمر شتا لهذا السبب

علق معتز راضي مدرب منتخب مصر للكونغ فو للناشئين والشباب، على أزمة عدم تكريم اللاعب عمر شتا بعد حصوله على ميدالية ذهبية ببطولة العالم للشباب والناشئين التي أقيمت بإندونيسيا.

وقال معتز راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الألعاب الفردية بحاجة إلى المزيد من الدعم ".

وأضاف معتز راضي:" ميزان اللاعب عمر شتا غير مكتمل في البطولة، والميزان به لاعبين من 3 دول فقط ومعروف أن المشاركين في هذا الوزن لا مكافأة لهم ".

وتابع معتز راضي:" بعثة منتخب مصر في بطولة العالم بإندونيسيا كان بها 16 لاعبا وجميعهم حصلوا على مكافآت ما عدا عمر ولاعبين اخرين ".

وأكمل معتز راضي:" عمر شتا يلعب في وزن يشارك فيه لاعبين من 3 دول فقط ولا مكافأة لهم وفقا للوائح ".

