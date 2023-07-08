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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. تريزيجيه يقترب من العودة إلى الأهلي وصفقة الزمالك بديلة

تريزيجيه
تريزيجيه

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة النادي الأهلي في استعادة لاعبه محمود حسن تريزيجيه، من صفوف فريق طرابزون سبور التركي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “61medya” التركية فإن طرابزون أصبح مُنفتحًا على فكرة رحيل تريزيجيه، خاصة بعد تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها رغبة الأهلي في استعادة تريزيجيه بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن طرابزون سبور التركي قد حدّد الجزائري يوسف البلايلي، بديلاً لـ تريزيجيه في حال تأكد رحيله في الصيف الجاري.

تريزيجيه إلى الأهلي

وأوضحت أنه في حالة الحصول على خدمات يوسف البلايلي سيتم السماح للاعب تريزيجيه بالرحيل في الصيف.

يُذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الزمالك والأهلي يرغبان في التعاقد مع يوسف البلايلي، خاصة بعد ما أصبح حرًا.

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