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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب تناقش طلبات إحاطة بخصوص استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

صدى البلد

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة  بمجلس النواب غداً  الأحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عددا من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.


و تناقش  اللجنة  طلب الاحاطة المقدم من النائب حشمت أبوحجر، بشأن قطع المعاشات الضمانية والدعم المالي عن الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية كذلك البطء الشديد في استخراج كارينه الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.


وتواصل اللجنة إستكمال مناقشة  طلب إحاطة مقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تضرر أصحاب المعاشات في مدينة الزقازيق من الزحام الشديد عند حصولهم على المعاش.


وتناقش اللجنة  طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مقر للتأمينات والمعاشات بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.


كما تستعرض اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن سوء حالة مبنى دار المسنين بمحافظة المنيا.


وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مجدي الوليلي، بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية بسبب وقف صرف الدعم للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة وحاجة جميع وحدات الشئون الاجتماعية ومراكز التأهيل تحتاج لإعادة تأهيل.


كما تتضمن المناقشات  طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية على منح فرع جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية على حصة من الترخيص المركزي بالرغم من وجود مخالفات مالية بها.


وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إقامة مشروعات ذات النفع العام التي تم تخصيصها من أرض التضامن الاجتماعي بمؤسسة الزكاة لتسليمها للمحافظة ، يحضر الاجتماع ممثلي وزارات التضامن الاجتماعى  والتنمية المحلية والصحة والسكان

الأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص ذوى الأعاقة الخدمات المتكاملة الدكتور عبد الهادى القصبى الرعاية الاجتماعية المعاش طلبات الإحاطة

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