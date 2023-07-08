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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عن الهجوم الذي تعرض له .. أمير كرارة: كنت بضحك

امير كرارة
امير كرارة

عبّر الفنان أمير كرارة، عن استياءه عن الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب اجتزاء تصريحه عن عدم مشاهدته التلفزيون.

 

وقال أمير كرارة، في تصريحات لـ إي تي بالعربي،: "هو في حد مش بيفترج على التلفزيون الناس خدت جزء معين منه واتهاجم بطريقة غريبة ما فهتمهاش، ولكن ده الهجوم الوحيد اللي ما اضايقتش منه بالعكس كنت بضحك، وكل ما حد كان يهاجمني أو يكتب تعليقات أضحك، الهجوم مش بضايق بضحك مش بضايق كان قصدي مش بتفرج على تلفزيون لأني بصور من شهر 10 لـ 6 وكنت بنام وأنزل واتسألت كتير أنت شفت مسلسلات إيه فقلت فمش بشوف حاجة.


و تحدث أمير كرارة عن مسلسل "سوق الكانتو" قائلًا: “مسلسل محترم وله شكل مختلف عن كل اللي موجود حاجة كويسة جدا، والعمل ماكانش فيه حاجة ناقصة، كل مسلسل له جمهوره مفيش حد هيجتمع على مسلسل واحد الناس بتشوف كل حاجة وبتتفرج على كل المسلسلات".


ويعرض لـ أمير كرارة حالياً، فيلم “البعبع”، حيث يقوم ببطولته بجانب كل من ياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية. 

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وحقق فيلم البعبع أكثر من 20 مليون جنيه إيرادات داخل مصر، بعد انطلاق عرضه بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى منذ حوالي أسبوع. 

وجاء فيلم البعبع في المرتبة الثالثة، بعد “بيت الروبي” و"تاج"، الذي تمكن من تحقيق حوالي 27 مليون دولار، داخل مصر فقط.

الفنان امير كرارة أمير كرارة سوق الكانتو الكوميدية فيلم البعبع

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