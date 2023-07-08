بصور رومانسية..مروان محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر مروان محسن مهاجم نادي فيوتشر، صورا جديدة برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وظهرت زوجة مروان محسن بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود مكشوف من الامام و نسقت معه حذاء ذات الكعب العالي باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

هنأ الفنان إسلام جمال، اللاعب مروان محسن مهاجم فيوتشر، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشارك إسلام جمال صورة تجمعهما معا عبر خاصية استوري وعلق: "كل سنة وانت طيب اخويا".

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