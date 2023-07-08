نشوى مصطفى: المتحدة كيان عظيم يقدم فنًا راقيًا |فيديو

أعربت الفنانة نشوى مصطفى، عن سعادتها لمشاهدة حفل "الأساتذة" على قناة الحياة بدار الأوبرا المصرية، قائلة:" سعيدة جدًا وشكرًا لكل من أعطانا طاقة إيجابية ولنقل الجميل لقناة الحياة وإمتاعنا به ونحن داخل البيوت".

وأضافت نشوى مصطفى خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن قناة الحياة قدمت تصويرا رائعا وأعلى درجات ومعايير إحترافية وننتظر حفلات أخرى، موضحة أنه لدينا فنانين عظماء وشعب عظيم وهذه هى مصر.

وأكملت: "الشركة المتحدة كيان عظيم يهتم بإنتاج فن راقٍ، وأشكر وزارة الثقافة.. والمتحدة ستعطينا طاقة مبهجة.

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