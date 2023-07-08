انتصارات لا تتوقف .. أحمد حسن يحتفل بفوز الأهلي أمام الاتحاد السكندري

حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على فريق الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "انتصارات الأحمر لا تتوقف.. الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين ويواصل انفراده في صدارة الدوري المصري".



ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، وما زالت لديه 4 مباريات مؤجلة، ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.