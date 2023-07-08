الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار «عته إعلامي»

قال الإعلامي محمد الباز، إن الحديث عن وجود تضليل إعلامي للمواطنين بشأن أسعار السلع، هو أمر خارج المنطق؛ في ظل الانفتاح على الوسائل الإعلامية المختلفة، بل إن الناس أصبحوا يصلون إلى المعلومات بأنفسهم، وأصبح يقع على الإعلام، عبء مناقشة القناعات التي كونوها.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أي شخص يقول إن هناك تضليل للناس في مسألة الأسعار؛ فهو معتوه إعلاميًا بشكل كامل، لأن الناس تنزل الأسواق، وترى الأسعار بنفسها.

وتساءل محمد الباز: "هل ممكن مذيع في برنامج يقنع الناس إن الأسعار انخفضت دون انخفاضها فعليًا؟، هذا أمر غير منطقي، ةلن يلقى تفاعلا أو تصديقا، ولن يُلقي أحد بالًا لقائله".