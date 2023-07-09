عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها بلجان الثانوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زعمت جروبات شاومينج على تليجرام فجر اليوم ، تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن شاومينج يزعم تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بهدف لفت انتباه طلاب الثانوية العامة 2023 وتشجيعهم على دفع الأموال أملًا في تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مما يؤدي في النهاية لتربح شاومينج بخبر كاذب .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أكبر دليل على كذب خبر تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن شاومينج ادعى هذا الادعاء في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 الماضية وثبت كذبه منذ بدء الامتحانات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  ، لأن جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأميناً مشدداً بالتعاون مع الجهات الامنية ، وبالتالي لا مجال للتسريب نهائياً.

وكان قد توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادًا لأداء امتحان الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم ، و امتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة ، و امتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي .

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن 30% من أسئلة  امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 ، ستكون للمستويات العقلية البسيطة، و40% من أسئلة  امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من أسئلة  امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية العليا.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ في امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023  تبلغ  85%  ، أما نسبة الأسئلة المقالية في امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 لا يتعدى 15% .

امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور قدم فروض الولاء والطاعة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد وصولها 130 جنيها.. تراجع مفاجئ في أسعار البيض وهذا ثمن الكرتونة الآن

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

ترشيحاتنا

تصدرت التريند.. شاهد ملابس ياسمين صبري بالسعودية تشعل السوشيال ميديا

في ذكراها.. الاسم الحقيقي للفنانة نور الهدى وسر ضرب والدها لها

مشروع "باب مصر" .. مخطط استراتيجى جديد لتنمية شرق القاهرة

3 ضوابط لـ زيادة المرتبات.. مفاجآت تنتظر هؤلاء الموظفين خلال أيام

بدءًا من الغد.. الصين تجري مناورات بالذخيرة الحية في خليج بوهاي

وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف كيف ساهمت محادثاتها في دفع العلاقات مع الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ