التعليم تنفي تسريب امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس قبل توزيعها بلجان الثانوية

زعمت جروبات شاومينج على تليجرام فجر اليوم ، تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن شاومينج يزعم تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بهدف لفت انتباه طلاب الثانوية العامة 2023 وتشجيعهم على دفع الأموال أملًا في تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مما يؤدي في النهاية لتربح شاومينج بخبر كاذب .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أكبر دليل على كذب خبر تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، أن شاومينج ادعى هذا الادعاء في جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 الماضية وثبت كذبه منذ بدء الامتحانات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لأن جميع امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأميناً مشدداً بالتعاون مع الجهات الامنية ، وبالتالي لا مجال للتسريب نهائياً.

وكان قد توافد منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادًا لأداء امتحان الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم ، و امتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة ، و امتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي .

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن 30% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 ، ستكون للمستويات العقلية البسيطة، و40% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية العليا.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ في امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 تبلغ 85% ، أما نسبة الأسئلة المقالية في امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان التفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 لا يتعدى 15% .