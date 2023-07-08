أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

حقق نادى الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق فيوتشر 3 / 2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتهاء المتعة : الزمالك يواصل المتعة والإبداع بالدوري المصري ويحول تأخره لفوز علي فريق فيوتشر 2/3 ويحقق فوزه الرابع علي التوالي بالدوري".

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 58 نقطة، وذلك بعد ما خاض 33 مباراة.