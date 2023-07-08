للأسف | تعليق غاضب من خالد الغندور بعد طرد لاعب الأولمبي أمام المغرب

هاجم خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، التحكيم الإفريقي بعد ان أشهر حكم لقاء المنتخب الأولمبي والمغرب البطاقة الحمراء ضد محمود صابر فى الدقيقة 16 في المباراة المقامة حاليا فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "التحكيم الأفريقي للأسف طرد غير مستحق لمس الكورة الاول و هشام قيراط علي الفار والحكم الكيني و تأثير الجمهور علي القرارات".

احرز محمود صابر الهدف الاول ل المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ولجأ حكم اللقاء الي تقنية الفيديو بعد عرقلة محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي للاعب منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 15.

وقرر حكم اللقاء بطرد محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي بعد العودة الي تقنية الفيديو فى الدقيق 16.