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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

غلق حديقة الحيوان لمدة عام .. تفاصيل

صدى البلد

يستلم التحالف المكون من (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأبناء سيناء، وحديقتي) حديقة الحيوان لبدء أعمال التطوير التي سوف تستمر لمدة عام تقريبا.

وبدأت عملية إغلاق حديقة الحيوان في الجيزة ووضع لافتة مكتوب عليها "حديقة الحيوان مغلقة لحين الانتهاء من أعمال التطوير"، وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه اعتبارا من غد الأحد 9 يوليو سوف تبدأ خطة تطوير حديقة الحيوان، التي تهدف إلى رفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثرى والنباتات والأشجار النادرة واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان.

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وأضاف المستشار الإعلامي أنه نظرا لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة، سيتطلب الأمر حفر الطرق الداخلية، وهو ما يتسبب في صعوبة استقبال المواطنين حرصا على سلامتهم أثناء مدة التطوير التي سيتم ضغطها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولاية الحديقة كاملة للدولة

وأوضح الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بالاستعانة بخبراء عالميين ستكون القائم على عملية تطوير حديقة حيوان الجيزة، لإعادة الحديقة للتخطيط العالمي مع استمرار ولاية الحديقة كاملة للدولة".

وأكد أنه "لن يتم المساس بالأشجار الجميلة المعمرة في حديقة حيوان الجيزة، كما سيتم زيادة جمال المساحات الخضراء، واقتناء أنواع الحيوانات وطريقة عرضها وارتفاع معايير الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان ".

نبذة مختصرة عن حديقة الحيوان

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان تأسست عام 1891، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وسوف تستمر عملية التطوير لمدة قد تصل إلى عام ونصف العام وبتكلفة تقترب من مليار جنيه، وتعد الحديقة مقصدا مهما يتردد عليها يوميا الآلاف من المصرين وغيرهم من مختلف الجنسيات، كما يزيد الإقبال عليها خلال أيام الأعياد والإجازات، لانخفاض ثمن تذكرتها إضافة إلى ما تحتويه من أشجار ومبانٍ أثرية وحيوانات وطيور وزواحف وغيرها.

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