إبراهيم عادل أفضل لاعب بأمم إفريقيا تحت 23 سنة وحمزة علاء أحسن حارس

خسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بعد احتكم المنتخبين الي الوقت الإضافي.

وحصد إبراهيم عادل جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، فيما حقق حمزة علاء جائزة أفضل حارس

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه بعدما تغلب على المنتخب الأولمبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم المنتخب الأولمبي بهدف عن طريق محمود صابر وأدرك المغرب التعادل عبر يانيس البكراوي وأضاف أسامة ترغالين الهدف الثاني.

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة لـ منتخب مصر الأولمبي

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمنتخب الأوليمبي، للأداء القتالي والرجولي رغم خسارة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، ورغم لعب المنتخب منقوص لاعبًا أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب.

