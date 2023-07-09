خروج 7 من مصابي حريق جمصة بعد استقرار حالتهم الصحية

أكد مصدر طبى بصحة الدقهلية أن ٧ أشخاص خرجوا من مستشفى جمصة عقب تحسن حالتهم، حيث أصييوا باختناق عقب نشوب حريق هائل بأحد المعارض الخاصة بالأحذية بالدقهلية.

و تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بمعرض " البيت العصري" بمنطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق كمااصيب 21 شخصا بحروق وتم نقلهم للمستشفى، وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض بالكامل.

وامتدت النيران لعقار بالمنطقة المعرض وامتدت لبعض المحلات المجاورة وتحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابة العامة.



وتبين أن سبب النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية بالمعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها للأخرى المحلات.



