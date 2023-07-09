والد نيرة أشرف يعد القهوة باحترافية خلال إجازة الصيف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يتضمن لحظة إعداد أشرف عبد القادر والد الفتاة نيرة أشرف ضحية حادث المنصورة القهوة وإعدادها باحترافية، وابنته "شروق" تداعبه أثناء تسجيل المقطع المتداول.



كما أعرب "عبد القادر" عن سعادته وفرحته لقضاء إجازة الصيف برفقة أفراد أسرته، قائلا: "ببقي سعيد ونفسي أقعد معاكي يا شروق دايما ونعوض لحظات الفرح في حياتنا مع بعض".

جاء ذلك عقب انقضاء الذكري الاولي لرحيل ضحية حادث المنصورة وقيام والد الفتاة الضحية بتوزيع أرز باللبن علي محبيها الذين حرصوا علي التواجد أمام قبرها كالصدقة جارية علي روحها متمنيا لها دوام الرحمة والمغفرة والتحقيق القصاص من قاتلها ومن أساء إلي سمعتها بعد وفاتها .

كان سجن جمصة بمحافظة الدقهلية شهد في وقت سابق تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها يوم السبت الماضي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد البري المحامي، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام لحين عرض المتهم على الطب النفسي.

وفي 6 يوليو 2022، قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف، كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.



وأحال المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عادل عوض الله إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة، وذلك لأنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك ونفذت به عقوبة الاعدام شنقا ودفن بمقابر الصدقة .

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