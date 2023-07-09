عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم دراما رمضان الشباب مع صاحبة السعادة.. الإثنين والثلاثاء

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة  "dmc"، مجموعة من الوجوه الشباب الذين لفتوا إليهم الأنظار خلال الفترة الماضية وكان لهم ظهور بارز علي شاشات التلفزيون خلال رمضان الماضي.

تلتقي إسعاد يونس بالوجوه الشباب في حلقتي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يستضيف البرنامج  الفنان الشاب عصام عمر الذي تألق في مسلسل "بالطو" في حديث عن بدايته الفنية ودراسته للتمثيل والإخراج وأهم الأدوار التي قدمها خلال بدايته الفنية. 
كما تستضيف "صاحبة السعادة" الطفل عمر شريف الذي كانت بدايته في فيلم "برا المنهج"، حيث يتحدث عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي، فضلًا عن الحديث عن اصوله الصينية وهواياته وممارسته كرة القدم.

ضمن ضيوف الحلقة أيضًا الفنانة آية سماحة التي تتحدث عن الأعمال التي شاركت بها وآخرها مسلسل "الصفارة" مع الفنان أحمد أمين وعلاقتها بحماتها ناهد فريد شوقي واخت زوجها ناهد السباعي.

يأتي الفنان الشاب أحمد والي كأخر ضيوف حلقة يوم الاثنين من البرنامج، حيث يتحدث عن  بدايته الفنية.

 

حلقة الثلاثاء

ضمن حلقة الثلاثاء، تستضيف "صاحبة السعادة" مجموعة أخرى من الوجوه الشباب، ومنهم جوري بكر التي اشتهرت بشخصيه (وداد) في مسلسل "جعفر العمدة" وتتحدث عن بداياتها وأعمالها الفن.

كذلك يستضيف البرنامج الفنانين الشباب أحمد عبدالوهاب وعلي صبحي وأحمد عبدالحميد وأحمد غزي الذين يكشفون لإسعاد يونس عن العديد من المواقف الفارقة في بداياتهم الفنية وعدد من الأسرار التي تذاع لأول مرة.

 

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
اسعاد يونس صاحبة السعادة أخبار إسعاد يونس الإعلامة إسعاد يونس أفلام إسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

ترشيحاتنا

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ