نجوم دراما رمضان الشباب مع صاحبة السعادة.. الإثنين والثلاثاء

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، مجموعة من الوجوه الشباب الذين لفتوا إليهم الأنظار خلال الفترة الماضية وكان لهم ظهور بارز علي شاشات التلفزيون خلال رمضان الماضي.

تلتقي إسعاد يونس بالوجوه الشباب في حلقتي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يستضيف البرنامج الفنان الشاب عصام عمر الذي تألق في مسلسل "بالطو" في حديث عن بدايته الفنية ودراسته للتمثيل والإخراج وأهم الأدوار التي قدمها خلال بدايته الفنية.

كما تستضيف "صاحبة السعادة" الطفل عمر شريف الذي كانت بدايته في فيلم "برا المنهج"، حيث يتحدث عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكي، فضلًا عن الحديث عن اصوله الصينية وهواياته وممارسته كرة القدم.

ضمن ضيوف الحلقة أيضًا الفنانة آية سماحة التي تتحدث عن الأعمال التي شاركت بها وآخرها مسلسل "الصفارة" مع الفنان أحمد أمين وعلاقتها بحماتها ناهد فريد شوقي واخت زوجها ناهد السباعي.

يأتي الفنان الشاب أحمد والي كأخر ضيوف حلقة يوم الاثنين من البرنامج، حيث يتحدث عن بدايته الفنية.

حلقة الثلاثاء

ضمن حلقة الثلاثاء، تستضيف "صاحبة السعادة" مجموعة أخرى من الوجوه الشباب، ومنهم جوري بكر التي اشتهرت بشخصيه (وداد) في مسلسل "جعفر العمدة" وتتحدث عن بداياتها وأعمالها الفن.

كذلك يستضيف البرنامج الفنانين الشباب أحمد عبدالوهاب وعلي صبحي وأحمد عبدالحميد وأحمد غزي الذين يكشفون لإسعاد يونس عن العديد من المواقف الفارقة في بداياتهم الفنية وعدد من الأسرار التي تذاع لأول مرة.

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة

صاحبة السعادة