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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. نصائح تساعد طلاب الثانوية العامة على التخلص من القلق و5 أطعمة يفضل تناولها قبل السباحة

نزول البحر
نزول البحر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نصائح تساعد طلاب الثانوية العامة على التخلص من القلق والتوتر
يعتبر القلق والتوتر من المشاعر الطبيعية التي يعاني منها العديد من طلاب الثانوية العامة

خبير تغذية: 5 أطعمة يفضل تناولها قبل السباحة بساعتين
كشف الخبير التغذية عبد الرحمن شمس عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها قبل السباحة بساعتين.

تهدئة العقل والجسم.. فوائد نفسية وجمالية لنزول البحر

يعتبر النزول إلى البحر من الأنشطة الرائعة التي تؤثر إيجابياً على الصحة العامة، ويتمتع النزول إلى البحر بالعديد من الفوائد النفسية والجمالية، ومن هذه الفوائد:

كيفية التحدث مع الآخرين للتخفيف من الضغط النفسي وتوفير الدعم العاطفي والمعنوي
كيفية التحدث مع الآخرين للتخفيف من الضغط النفسي؟ سؤال يطرحه الكثير، وتجيب عنه خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد عبر صدى البلد، موضحة كيفية تخفيف الضغط النفسي عن طريق التحدث مع الآخرين والتعبير عن المشاعر والأفكار.

طلاب الثانوية العامة القلق والتوتر مجالي المرأة والصحة الأخبار المهمة صدى البلد السباحة الصحة العامة الفوائد النفسية والجمالية البحر فوائد نفسية العقل نشر موقع “صدى البلد المرأة والصحة ​​​​​​​health

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