عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية التحدث مع الآخرين للتخفيف من الضغط النفسي وتوفير الدعم العاطفي والمعنوي

كيفية التحدث مع الآخرين
كيفية التحدث مع الآخرين للتخفيف من الضغط النفسي وتوفير الدعم

كيفية التحدث مع الآخرين للتخفيف من الضغط النفسي؟ سؤال يطرحه الكثير، وتجيب عنه خبيرة العلاج بالطاقة هبة الفايد عبر صدى البلد، موضحة كيفية تخفيف الضغط النفسي عن طريق التحدث مع الآخرين والتعبير عن المشاعر والأفكار. 

وفيما يلي بعض الأمثلة على كيفية التحدث مع الآخرين لتخفيف الضغط النفسي:

1- البحث عن شخص موثوق به والتحدث معه: يمكن البحث عن صديق أو عائلي موثوق به والتحدث معه عن المشاعر والأفكار التي تسبب الضغط النفسي، وذلك للحصول على الدعم العاطفي والاستماع إلى نصيحته.

2- الانضمام إلى مجموعة دعم: يمكن الانضمام إلى مجموعة دعم مشابهة للتحدث مع الأشخاص الذين يعانون من نفس المشاعر أو المشاكل، وذلك للحصول على الدعم والمشورة من الأشخاص الذين يفهمون تمامًا ما تمر به.

3- البحث عن مستشار أو معالج نفسي: يمكن البحث عن مستشار أو معالج نفسي والتحدث معه عن المشاعر والأفكار التي تسبب الضغط النفسي، وذلك للحصول على الدعم الاحترافي والمشورة والعلاج في حالة الحاجة.

4- الكتابة: يمكن الكتابة عن المشاعر والأفكار التي تسبب الضغط النفسي في يومية أو مذكرات، وذلك للتعبير عنها وتخفيف الضغط النفسي.

5- القيام بنشاط مشترك: يمكن القيام بنشاط مشترك مع شخص آخر، مثل الرياضة أو الطهي أو الفنون، وذلك للتخفيف من الضغط النفسي وتحسين المزاج.

بشكل عام، يجب الحرص على التحدث مع الآخرين والتعبير عن المشاعر والأفكار التي تسبب الضغط النفسي، بطريقة صحية وفعالة، والبحث عن الدعم اللازم لتخفيف الضغط النفسي وتحسين الصحة النفسية.

التعبير عن المشاعر الضغط النفسي الصحة النفسية العلاج بالطاقة تحسين الصحة النفسية تحسين الصحة للحصول على الدعم معالج نفسي ​​​​​​​health المشاعر والأفكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

أذكار بعد الصلاة .. 1500 حسنة في الميزان

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

فضل قراءة سورة الكهف وآخر وقت لتلاوتها.. هذه المعجزة تحدت لقارئها طيلة الأسبوع

فرصة لرجال الأعمال والمطورين العقاريين| رئيس الوزراء يزف البشائر لراغبي الاستثمار.. تفاصيل 22 قرارا جوهريا

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته في المحاكم بعد زواج شهرين.. آيتن عامر حررت محضرا ضد طليقها

ترشيحاتنا

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ