استشاري نفسي يضع روشتة علاج للتغلب على فرط حركة الأطفال| شاهد

نصحت الدكتورة فيفيان مجدي استشاري الطب النفسي في سلوك الأطفال الآباء والأمهات بالتصرف الصحيح مع أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية وهي تقليل الضغوط، بحيث لا يترك الأطفال أمام القنبلة الموقوتة وهو " الهواتف المحمولة" وأيضا عدم الضغط من الأمهات والآباء في إعطاء كورسات للأبناء والتدريبات، حتى لا يتشتت مخ الأطفال.

إنكار الأمهات والتغافل عن الأبناء يؤدي إلى قنبلة موقوتة

وأشارت مجدي خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي تقديم الإعلامية داليا أشرف، إلى بند مهم للغاية وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير من الأمهات وهو" الإنكار وعدم الاعتراف" بنقاط ضعف أبنائهن قائلة "الأم تستسهل عشان متحطش على نفسها أعباء جديدة" وأول من ينفجر في وجهه مشكلة الإنكار والتغافل عن مشكلات أبنائها هى الأم، لأن المشكلة الصغيرة ستظل تكبر حتى تنفجر في وجهها وتضر بها ابنها أو بنتها، لكن من الصحيح أن تضع الأم يدها على نقاط ضعف أبنائها وتقويها وتدعمها وهذا لا يعيبها أو يعيب أولادها نهائيا.

اضطراب فرط الحركة:

وذكرت فيفيان مجدي النقاط السلبية التي ينبغي الابتعاد عنها حتي لا يتعرض الطفل لمشكلة "فرط الحركة" وتشتت الانتباه وهو adht عندما يتعرض الطفل فجأة للجدول الدراسي و الالتزام الشديد بمواعيد المدرسة بعد أن قضي الإجازة في فرط اللعب والحركة وهنا يجب على الام التمهيد للطفل بقرب دخول المدرسة وتعويده على الاستيقاظ والنوم مبكرا حتي يستطيع التعايش والتأقلم مع وضع الالتزام بالمدرسة والمناهج الدراسية.