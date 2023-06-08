طبيب نفسي: الهشاشة والضغوط من أسباب موت الفجأة

كشف الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن تحمل ضغوط الحياة تختلف من شخص الي آخر، فهناك اشخاص عرضه للضغط اكتر من غيرهم، هناك اشخاص اكتر قدرة على التكييف، مشيرا الي ان مشكلة الضغوط ليس في حجم الضغظ النفسي الذي يحمله الفرد وإنما في مده تحمل الضغط.



وأوضح أحمد هارون، في لقاء اعلامي في برنامج مصر ديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع على قناة etc ان من هم العوامل التي تعرض الانسان للاذي النفسي هو تحمل الطويل للضغوط على امل التكييف، لكن في الحقيقة أنهم لا يتكيفون هم يتحملون، مما يسبب لهم هشاشة نفسية .



وتابع الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن الهشاشة النفسية تتكون من الطفولة، عندما يتربي الطفل على عدم الاعتراض، ليس لدية قدرة على الاختيار، لا يتاح له قول لأ، لا يعرف أمتي وكيف يقول لأ، فبيعدي مواقف كثير وبيتحمل ومش قادر يعبر عن تعبة ويقول لأ، ولا يوقف الاذي الذي يتعرض له .



واوضح الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن هناك 3 اسباب رئيسية تتسبب في الهشاشة النفسية وهي جلد الذات ، التوقعات، استمرار الازمات، ويجب تجنبهم لوقاية النفس من الهشاشة النفسية، واكد ان الحل ان انك تكون رحيم وعادل مع نفسك، وعارف قادراتك، وتحترم ذاتك، محذرا من ان الهشاشة النفسية سبب اساسي في موت الفجأة وارتفاع وفيات الشباب.



وعرف الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، الهشاشة النفسية، قائلا: "اي كلمة تأثر فيك وتوجعك، موقف بسيط كان ممكن تعديه في السابق بقي يكسرك، كل حاجة بتمر بيها بتاثر فيك، كان بيأثر دقايق بقي يأثر ساعات، اي موقف بسيط يوقعك، دموعك تنزل منك بدون رغبة، دقات قلبك ترتفع فجأة ، اضطرابات النوم والاكل والقولون تزيد بوضوح، عدم التركيز في الشغل، السرحان الدائم، ينهي اليوم هو تعبان، ينام ويصحى بصعوبة



