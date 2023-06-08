عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب نفسي: الهشاشة والضغوط من أسباب موت الفجأة

الضغوط النفسية
الضغوط النفسية

كشف الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن تحمل ضغوط الحياة تختلف من شخص الي آخر، فهناك اشخاص عرضه للضغط اكتر من غيرهم، هناك اشخاص اكتر قدرة على التكييف، مشيرا الي ان مشكلة الضغوط ليس في حجم الضغظ النفسي الذي يحمله الفرد وإنما في مده تحمل الضغط.
 

txt

عبد السلام هارون.. محطات مع أشهر محققي التراث العربي

وأوضح أحمد هارون، في لقاء اعلامي في برنامج مصر ديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع   على قناة  etc  ان من هم العوامل التي تعرض الانسان للاذي النفسي هو تحمل الطويل للضغوط على امل التكييف، لكن في الحقيقة أنهم لا يتكيفون هم يتحملون،  مما يسبب لهم هشاشة نفسية .
 

وتابع الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن الهشاشة النفسية  تتكون من الطفولة، عندما يتربي الطفل على عدم الاعتراض، ليس لدية قدرة على الاختيار،  لا يتاح له قول لأ، لا يعرف  أمتي وكيف يقول لأ، فبيعدي مواقف كثير وبيتحمل ومش قادر يعبر عن تعبة ويقول لأ، ولا يوقف الاذي الذي يتعرض له .
 

واوضح الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، أن هناك 3 اسباب رئيسية تتسبب في  الهشاشة النفسية وهي جلد الذات ، التوقعات، استمرار الازمات،  ويجب تجنبهم لوقاية النفس من الهشاشة النفسية،  واكد ان الحل ان انك تكون رحيم وعادل مع نفسك، وعارف قادراتك،  وتحترم ذاتك، محذرا من ان الهشاشة النفسية سبب اساسي في موت الفجأة وارتفاع وفيات الشباب.


وعرف الدكتور أحمد هارون الطبيب النفسي، الهشاشة النفسية، قائلا:  "اي كلمة تأثر فيك وتوجعك،  موقف بسيط  كان ممكن تعديه في السابق بقي يكسرك، كل حاجة بتمر بيها بتاثر فيك، كان بيأثر دقايق بقي يأثر ساعات، اي موقف بسيط يوقعك، دموعك تنزل منك بدون رغبة،  دقات قلبك ترتفع فجأة ، اضطرابات النوم والاكل والقولون تزيد بوضوح، عدم التركيز في الشغل، السرحان الدائم، ينهي اليوم هو تعبان، ينام  ويصحى بصعوبة


 

أحمد هارون الطبيب النفسى اخبار التوك شو ضغوط الحياة الضغط النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

عاصفة عنيفة تضرب البلاد وحرارة 45 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد اليوم

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

هل يشعر الإنسان بقرب أجله قبل 40 يومًا من الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفحم 7 سيارات بالكامل.. النيابة تحقق في حريق جراج بجوار ستوديو مصر بترسا

دعاء العواصف الشديدة.. رسول الله حذر من 7 أفعال شائعة فاجتنبوها

موضوعات متعلقة

استشاري طب نفسي يقدّم نصائح مهمة لاختبار مشاعر المحبوب | فيديو

ترشيحاتنا

شيل الفيشة.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل أسير فلسطيني في قلب "رام الله"

بعد تحذيرات الأرصاد .. نصائح القيادة فى الطقس السيئ

دعاء يبعد الشيطان عنك طول اليوم.. 11 كلمة صباحا تزيحه من طريقك

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لمرحاض طائر يثير جدل رواد السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فوائد مذهلة لتناول التين المجفف .. تعرف عليها

مدرسة خاصة في الأردن تطالب المعلمات بضرورة تنسيق الإنجاب

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ