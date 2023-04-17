عبد السلام هارون.. محطات مع أشهر محققي التراث العربي

تحل ذكرى ميلاد اشهر محققي التراث العربي والإسلامي في القرن العشرين عبد السلام هارون.



ونشأ عبدالسلام هارون في مدينة الإسكندرية عام 1909، التحق بجامعة الأزهر، حيث درس العلوم الشرعية والعربية، كما التحق بتجهيزية دار العلوم بعد اجتيازه مسابقة للالتحاق بها، إذا أتم دراسته بدار العلوم العليا، اشتغل مدرسا في إحدى مدارس الابتدائية.

عين عبد السلام هارون أستاذا مساعدا بكلية دار العلوم، ثم أصبح أستاذًا ورئيسًا لقسم النحو بها عام 1959، وتولى بجامعة الكويت رئاسة قسم اللغة العربية، وقسم الدراسات العليا حتى سنة 1975.

اختار الدكتور طه حسين عبدالسلام هارون لتفوقه في مجال تحقيق التراث عام 1943، عضوًا بلجنة إحياء تراث أبي العلاء المعري مع مجموعة من الأساتذة، هم: مصطفى السقا، وإبراهيم الإبياري، وحامد عبد المجيد، وعبد الرحيم محمود.

حقق عبد السلام هارون إنجازًا علميًا كبيرًا، لكونه بدأ مسيرته العلمية فى سن صغير جدًا وهو فى عمر الـ16 عاما، فحقق كتاب "متن أبى شجاع" بضبطه وتصحيحه ومراجعته فى، ثم حقق الجزء الأول من كتاب "خزانة الأدب" للبغدادى عام 1927م)، ثم أكمل أربعة أجزاء من الخزانة وهو طالب بدار العلوم.

ومن إنتاجه العلمى : "صفة الصفوة" لجمال الدين أبى الفرح عبد الرحمن بن على الجوزي، صنع فهرسه عبد السلام محمد هارون، "فهارس المخصص للإمام ابن سيده اللغوي" تأليف عبد السلام محمد هارون، "تحقيق النصوص ونشرها: أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته عبد السلام محمد هارون، "قطوف أدبية: دراسات نقدية في التراث العربي حول تحقيق التراث"، "بحوث فى اللغة والأدب"، "تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب"، "تهذيب سيرة ابن هشام"، "معجم مقيدات ابن خلكان"، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"، "كناشة النوادر"، "البيان والتبيين.. تأليف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، "مجالس العلماء.. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي"، "المصون في الأدب تأليف أبى أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، "المفضليات .. المفضل بن محمد، المعروف بالمفضل الضبي"، "تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر"، "تهذيب كتاب الحيوان"، "كتاب سيبويه"، "البرصان والعرجان والعميان والحولان لأبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ"، "نهج البلاغة: دراسة لغوية توثيقية معجمية نحوية صرفية"، "جمهرة أنساب العرب لأبى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم"، "الأساليب الإنشائية فى النحو العربي"، "وقعة صفين" لنصر بن مزاحم المنقري، "معجم مقاييس اللغة.. لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا"، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي، "الألف المختارة من صحيح البخاري"، "التراث العربي"، "الأصمعيات اختيار الاصمعي"، "قواعد الإملاء"، "نوادر المخطوطات"، "أبو على الشلوبين وأثره في الدراسات النحوية.. نصر الدين أحمد منوفي، "معجم شواهد العربية"، "أبو البقاء العكبرى وأثره في الدراسات النحوية: بحث في النحو"، "العدد في اللغة العربية".