أسرار السوريين .. طريقة عمل ساندويش فاهيتا الدجاج

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات خفيفة نقدم لكي اليوم طريقة عمل ساندويش فاهيتا الدجاج بأسرار محلات السوريين .



مقادير فاهيتا الدجاج:

نصف كيلو صدور دجاج مخليه وتقطع شرائح

ثمره فلفل اخضر وتقطع شرائح

ثمره فلفل احمر وتقطع شرائح

بصله متوسطه وتقطع شرائح

فصين ثوم مفروم

نصف معلقه صغيره زعتر

معلقه صغيره مسترده

معلقه صغيره صلصه

نصف كوب لبن قليل الدسم او زبادى

ملح حسب الرغبه

فلفل اسود

معلقه كبيره زيت نباتى

للتقديم خبز كايزر او شامى

طريقة طهى فاهيتا الدجاج:

تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل

ويسخن الزيت وتقلب فيه شرائح الدجاج من (3-4) دقائق

مع مراعاه الا يتغير لونها و بعد ذلك

ترفع شرائح الدجاج وتترك جانبا

ونحمر بعد ذلك شرائح البصل والفلفل والثوم

وبعد ذلك يضاف اللبن والمسترده والصلصه والزعتر يتبل المقدار ويترك على النار حتى يغلى

وتضاف شرائح الدجاج ويغطى المقدار ويترك على نار هادئه مع رفع الغطاء من وقت لاخر

واضافه القليل من الماء كلما احتاج الامر حتى يتم النضج

تقدم ساندوتشات فاهيتا الدجاج مع قلب الخس او الجرجير