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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس قائد سيارة ربع نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتهشيم عدد من السيارات في شارع صلاح سالم.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بإرتكابه الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، ومازالت الواقعة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

شارع صلاح سالم


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة ربع نقل في شارع صلاح سالم، لاتهامه بالتسبب في تهشيم عدد من السيارات في الشارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة وإصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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