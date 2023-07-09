أول رد فعل من رئيس اتحاد الكرة بعد خسارة المنتخب الأولمبي نهائي إفريقيا

حرص جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي على مواساة لاعبي المنتخب والجهاز الفنى وكل أفراد البعثة عقب انتهاء مباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وخسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وشهد اللقاء طرد محمود صابر، لاعب منتخبنا الأولمبي، بعد تدخل مع عبد الصمد الزلزولي، لاعب المغرب.



وقال جمال علام للاعبين: "كنتم أبطالا وعلى قدر المسئولية والحدث، وقدمتم أداء رجوليا رغم النقص العددى، أنا فخور بكم وأتوقع لكم تحقيق إنجاز فى الأولمبياد".



وتابع جمال علام: “عليكم أن تنظروا للمستقبل خاصة وأنكم تمتلكون من الإمكانات ما يؤهلكم لتحقيق حلم الميدالية الأولمبية، لعبتم بروح قتالية وقدمتم ملحمة كروية تستحقون عليها التهنئة والتقدير ”.



وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 رفقة المغرب ومالى، واستحوذ الفراعنة على نصيب الأسد من كئوس الإبداع الفردية، حيث فاز إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب فى البطولة وحمزه علاء فاز بجائزة أفضل حارس .