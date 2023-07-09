الخارجية الفلسطينية: حادثة كفر قدوم تؤكد تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.

وأكدت الخارحية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما حدث ليلة أمس في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف شعبنا والمزيد من تخريب الممتلكات.

وأشارت الوزارة إلى الدعوات التحريضية والقرارات الإسرائيلية الرسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق المتطرف بن جفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن، لافتة إلى أن هناك ازدواجية معايير دولية مقيتة وبائسة في التعامل مع القانون الدولي وانتقائية متواطئة في تطبيقه.

وشددت على أن الحماية التي توفرها الدول لدولة الاحتلال وإفلاتها المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، وتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.

وأصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس السبت، في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد مصدر فلسطيني محلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، أحدهم بالرصاص الحي في البطن، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس، والرابع بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.