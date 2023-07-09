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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد بشأن إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 13 سبتمبر لاستكمال المرافعة.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

والمتهمون في القضية الأساسية صادر ضدهم جميعاً حكم غيابي على خلفية اتهامهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

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