محلل أسواق مال: الفترة الراهنة تشهد تحركا حكوميا لتعظيم انطلاق الاقتصاد القومي

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي ، إن الفترة الراهنة تشهد حالة غير مسبوقة من الحراك الحكومي لتعظيم انطلاق الاقتصاد القومي ووضعه في مكانه الصحيح بالرغم من التحديات العالمية الراهنة .



وأوضح في تصريحات لـ صدى البلد، أن التوجهات لإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة للشركات العامة والحكومية، هو أمر مطلوب وتم طرحه من قبل الخبراء الوطنيين لتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص وهو ما يعكس التوجه الحكومي والرغبة الحقيقية في جذب الاستثمار المحلي والاجنبي .



وأضاف أن محاسبة الشركات الحكومية ضريبيا شأنها شأن القطاع الخاص يعزز التوجهات الخاصة بتحقيق المساواة والشفافية بين الكيانات الإنتاجية وبعضها وبالتالي يدعم الاقتصاد القومي ويخلق مناخ تنافسي حقيقي .



واعتبر أن هذه الإجراءات تشجع القطاع الخاص علي العمل بكل حرية ودون قيود وبالتالي سيساهم في اتاحة نقل الشركات العالمية بصورة أكبر الي الأراضي المصرية وفتح كيانات جديدة وهو ما يعني المزيد من توفير فرص العمل و انتاج سلع وخدمات بأسعار تنافسية وبالتالي سيكون المواطن هو المستفيد الأول .