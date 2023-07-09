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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يستقبل المدير التنفيذي لهيئة "الفولبرايت" الأمريكية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم،  الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت الأمريكية، وآسر هاني المسئول الأول للبرامج بالهيئة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والهيئة، وبحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان قنديل المدير التنفيذي لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، وعدد من عمداء الكليات.

وأكد الدكتور منصور حسن خلال اللقاء، حرص الجامعة على زيادة وتعزيز فرص التعاون مع هيئة الفولبرايت الأمريكية وزيادة فرص المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء خطة الجامعة الاستراتيجية للتعاون الدولي، لاسيما و أن التعاون مع هيئة الفولبرايت الأمريكية وجامعة بنى سويف يحظى باهتمام كبير ويحقق نتائج مثمرة.

وأضافت الدكتورة إيمان جاد قنديل، أن الزيارة تضمنت عرض برامج هيئة الفولبرايت والمتاحة للعام الأكاديمي 2022/2023 والتي تشمل جميع التخصصات العلمية والأدبية ومنها منح الطلاب والأساتذة المصريين للدراسة وإجراء الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية، و برامج الطلاب Islamic Studies/ Student / HEI Program    ، وبرامج أعضاء هيئة التدريس Scholar Program: يقدم هذا البرنامج منح زمالة هيوبرت همفرى   HHH Program  وبرنامج لمدرسي اللغة الإنجليزية FLTA Program ، بالإضافة إلى منح الطلاب والأساتذة الأمريكيين للدراسة وإجراء الأبحاث في جمهورية مصر العربية في  برنامج للأساتذة الأمريكيين  Scholar Program U.S  وبرنامج للخبراء الأمريكيين.

وفى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور منصور حسن الدكتورة ماجي نصيف درع الجامعة تقديراً لجهودها المبذولة من خلال هيئة الفولبرايت الأمريكية في دعم العملية البحثية بالجامعة.

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