تخطط للتشغيل من سفنكس.. ويز إير تدشن خط طيران بين سوهاج وأبوظبي

دشنت شركة ويز إير العالمية للطيران، خط طيران جديد بين مطاري سوهاج وأبوظبي بدولة الأمارات خلال الأسبوع الماضي .

قال سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة nsas وكيل ويز إير بمصر، أنه سيتم تشغيل رحلتين بين مطاري أبوظبي وسوهاج .

وأكد أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا بين مطاري أبوظبي وسوهاج خلال الشهر المقبل، ضمن خطة لزيادة عدد رحلات الشركة بمصر .

ولفت المدير التنفيذي، إلى أن شركة ويز إير تستهدف تشغيل خط طيران بين مطاري سفنكس وأبوظبي بدولة الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتمكنت ويز إير خلال الفترة الماضية، من تشغيل خط طيران بين مطاري سفنكس وإيطاليا، بواقع 3 رحلات اسبوعيا، وتعمل حاليا على تشغيل رحلات بين عدد من المطارات فى إيطاليا وشرم الشيخ والغردقة وكذلك مرسي علم.