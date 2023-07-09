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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب 453 طالبا وإحالة 3 آخرين للتحقيق بسبب الغش فى القليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية إحالة 3 طلاب للتحقيق في واقعة ضبطهم أثناء الغش وحيازة تليفونات محمولة، خلال امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد.

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وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية انه تم ضبط الحالات بلجان بنها والخانكة وشبين القناطر.
وتحررت المحاضر اللازمة للطلاب خلال أداء امتحانات الرياضيات البحتة ، والجيولوجيا ، وعلم النفس . 
وأشار المصدر الى انه تم غياب 453 طالبا وطالبة في الشعب المختلفة عن الامتحانات.
من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.
وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالب وطالبة منهم 20356 طالب وطالبة علمي علوم و7227 طالب وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.
وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

القليوبية مديرية التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة محافظ القليوبية

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