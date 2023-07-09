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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بلاعة تكشف المستور.. عقوبات رادعة تنتظر مسرب امتحان التفاضل لطلاب الثانوية العامة

الصورة المثيرة للجدل
الصورة المثيرة للجدل

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الغش وتسريب الامتحانات بعد ما أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور صورة متداولة لإمتحان التفاضل والتكامل الخاص بطلاب الثانونية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم، الأحد، بعد توزيع الامتحان في اللجان، صور تم اتلقاطها بجوار بلاعة.

عقوبة تسريب اسئلة الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

اسئلة الامتحانات التواصل الاجتماع تسريب الامتحان عقوبات الغش قانون العقوبات قانون الطفل

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