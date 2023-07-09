تركيا: اتخاذ إجراءات مكثفة لإعادة الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية

قال وزير المالية التركي محمد شيمسك يوم الأحد إن تركيا تتخذ إجراءات لإعادة فرض الانضباط المالي والسيطرة على مستوى عجز الميزانية.

وبلغ عجز الميزانية للأشهر الخمسة الأولى من العام 263.6 مليار ليرة (10.12 مليار دولار) ، مقارنة بـ 124.6 مليار ليرة قبل عام بسبب زيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو وتأثير زلازل فبراير في جنوب تركيا.

وقال سيمسك على تويتر 'لن نسمح بتدهور دائم في مؤشرات المالية العامة من خلال إعادة فرض الانضباط المالي والسيطرة على عجز الميزانية'.

ورفعت تركيا ضريبة القيمة المضافة والرسوم وضرائب قروض المستهلك يوم الجمعة.

ويسعى مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان إلى زيادة الضرائب على الشركات لتمويل جهود إعادة البناء بعد زلزال فبرايروقال سيمسك إنه سيتم بناء أكثر من 319 ألف وحدة سكنية وتسليمها في غضون عام واحد للأشخاص الذين فقدوا منازلهم.

وأضاف أن 'الحزمة التي تجري مناقشتها في البرلمان تهدف إلى الحد من تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية.

وستدعم هذه اللوائح بشكل غير مباشر السيطرة على عجز الحساب الجاري'. الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين في الجنوب.