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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نعمة الأفوكاتو .. تفاصيل مسلسل مي عمر في رمضان المقبل

مي عمر
مي عمر

تواصل الفنانة مي عمر التحضيرات النهائية لمسلسلها الجديد «نعمة الأفوكاتو»،التي تشارك به في رمضان ٢٠٢٤ والذى تعود من خلاله للبطولة المطلقة مرة أخري، بعد مسلسل «لؤلؤ»، والمقرر تصويره خلال الشهر الحالى بعد الاستقرار على أغلب فريق العمل، المشارك فى أحداث المسلسل.

نعمة الأفوكاتو

«نعمة الأفوكاتو»، بطولة: أحمد زاهر، سلوى عثمان، سامى مغاوري، طارق النهري، ولبنى ونس، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.


العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية نعمة التي تعمل محامية ولكن تمر حياتها بالعديد من الأزمات، كم أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

وشاركت مى عمر فى الموسم الرمضانى الماضى فى مسلسل «علاقة مشروعة»، مع ياسر جلال، ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعي.

مي عمر نعمة الأفوكاتو الفنانة مى عمر رمضان ٢٠٢٤ لؤلؤ احمد زاهر علاقة مشروعة

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