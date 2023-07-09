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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بأهل الخير لعلاج نجله من ضمور العضلات..تفاصيل

بين الناس
بين الناس

أرسل القارئ احمد سعد احمد مرسي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنها مريض ضمور العضلات الشوكي.

وقال في استغاثته ابني الصغير عمر ١١ شهر ويعاني ضمور في العضلات ويحتاج الي العلاج علما بأن الطفل تلقي ثلاث جرعات فقط علي نفقتهم الخاصة، والدولة تصرف له العلاج القادم خلال ٤ شهور وهو يحتاج الي جرعه خلال اسبوع

 

 

وطالب المسئولين  وأهل الخير بسرعة علاج ابنه من ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضي الضمور الشوكي للتواصل مع مقدم الشكوى على 01065529129.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

 

اسنغاثة بين الناسس ضمور العضلات

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