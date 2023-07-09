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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"إسكان النواب" تناقش طلب بشأن عدم توصيل الصرف لمستشفى الصف.. والحكومة ترد

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، طلب إحاطة النائبة أسماء الجمال، بشأن عدم موافقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي على إمداد مستشفى الصف المركزي بمحافظة الجيزة بوصلة مؤقتة للصرف الصحي لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف.

إمداد مستشفى الصف المركزي بوصلة مؤقته للصرف الصحي

واستعرضت النائبة أسماء الجمال، تفاصيل المشكلة، قائلة :"بخصوص إمداد مستشفى الصف المركزي بوصلة مؤقته للصرف الصحي لحين الانتهاء مشروع الصرف الصحي، فإن القطاع الصحي في مصر يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى قيادة البلاد ، وحرصت الدولة على العمل في اتجاهين أساسين للنهوض بالملف الصحي ، أولهما إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتطوير المستمر، ولكن للأسف حرم مستشفى الصف المركزي من هذا التطوير والذي لم يغرق فقط بسبب مشاكله ولكن غرق أيضا بسبب مياه الصرف الصحي".

وتساءلت :"اين وزارة الصحة بقياداتها ؟ وأين الطب الوقائى واللجان الخاصة بمكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية في التعامل مع مؤسسه علاجية تعانى وتأن من هذا الأمر؟ وأين أيضا دور وزارة الإسكان وسبل الدعم لإصلاح البنية التحتية لمستشفى يخدم أكثر 100 ألف مواطن في ظل مبادرة حياة كريمة وبناء مؤسسات ؟

وأوضحت تفاصيل مشكلة مستشفى الصف، تتخلص في أن المستشفى يعاني منذ أمد بعيد من تصريف مياه الصرف الصحي بها لذلك تعاقدت مع شركة المياه لإزالة مياه الصرف الصحي بالمستشفى بقيمه 90 أـلف جنيه شهريا والذى يمثل عبء على صندوق مستشفى الصف المركزي في التمويل وتبلغ كمية مياه الصرف الصحي المنصرف يوميا بالمستشفى حوالى 150 متر مكعب يوميا منها استهلاك وحده الغسيل الكلوى حوالى 100 متر مكعب والباقي استهلاك باقي المستشفى، ويتم نقل أكثر من 30 سيارة شفط يومياً من المستشفى".

وأشارت إلي أنه في حالة عدم توافر سيارات شفط مياه الصرف الصحي في السابعة صباحاً وهذا يحدث كثيرا ، يتسبب في غرق البدروم الذى هو عبارة عن وحده التعقيم ومطبخ للمرضى والعاملين بالمستشفى ، و مغسلة المفروشات الخاصة بالمرضى والعمليات، ووحدة المشرحة، مما يؤدى إلى شلل تام بالمستشفى، بسبب عدم استخدام وحدة التعقيم الذى يؤدى إلى وقف العمليات، والعجز عن توفير الأدوات المعقمة للأقسام الداخلية بالمستشفى، و تعطيل المطبخ بشكل كامل، وأيضا تعطيل العمل في المشرحة لنقل حالات الوفيات من وإلى المستشفى، وتعرض العاملين إلى الماس الكهربائي المتكرر، فضلا عن التأثير السلبى على البنية التحتية الخاصة بالمستشفى".

وطالبت النائبة أسماء الجمال الجهات المختصة العمل على وضع خط ترد لأول مطبق تابع خط الصرف الصحي الخاص بمدينة الصف دون التقيد بانتظار انتهاء مشروع الصرف الصحي بقرية الفهميين،حيث أن مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف على وشك الانتهاء أو ما تجده اللجنة من توصيات لحل تلك المشكلة".


وعقب مسئول الحكومة قائلا :" يتم توصيل خدمة الصرف الصحى لمستشفى الصف المركزي بخط صرف دائم تم تنفيذه من قبل الجهاز، ويصل لمحطة رفع قرية الفهميين - مركز الصف.

وأكد أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية الفهميين حيث بلغت نسبة التنفيذ للمشروع %90 ومن المتوقع نهو المشروع في 2023/9/30 على أن يتم التشغيل للمحطة فور نهو نقطة المصب محطة رفع الفهميين ( محطة رفع عرب الحصارو منها لمحطة معالجة الصف ) .

وأكد أن موقف المشروع تم توصيل مستشفى الصف بخط صرف صحى دائم يصب على محطة رفع صرف صحى الفهميين والمتوقع دخوله الخدمة في 2023/9/30.

البنية التحتية الصحية الجهات المختصة البنية التحتية أسماء الجمال الصرف الصحى

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