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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خصم 100 ألف جنيه .. قرارات نارية من الإسماعيلي بشأن هذين اللاعبين

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن قرار نادي الاسماعيلي بشأن اللاعبين محمد حسن وأحمد محسن بعد تركهما للمعسكر دون اذن .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الإسماعيلي يعلن فى بيان رسمي استبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة مباراة الداخلية وخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بسبب ترك المعسكر دون إذن مسبق من الجهاز الفني. ".

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الإسماعيلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل


وأكد أحمد حسام ميدو أن البعض يحاول استغلال مباراة الأهلي والإسماعيلي للتغطية على أخطائه الإدارية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي كبير في مبارياته السابقة بالدوري".

وأضاف: "لابد من اختيار اللجنة التي تدير الإسماعيلي بعناية، ورد الفعل بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي كل ده ناس بتغطي على الأخطاء الإدارية اللي هما عملوها مستغلين إن مباراة الأهلي مباراة كبيرة".

واختتم: "ظروف الإسماعيلي حاليا صعبة للغاية، ولو الإسماعيلي مدفعش 40 ألف دولار هيتوقف من القيد 3 فترات".

100 ألف جنيه احمد شوبير الأهلي والإسماعيلي

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