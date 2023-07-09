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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: حل الدولتين هو المسار الصحيح لإنهاء الصراع بين إسرائيل وفلسطين

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقاء مع CNN، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مازالت تري أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وانتقد الرئيس الأمريكي، آراء بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واصفا الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر تطرفا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.

وأضاف بايدن أن هناك بعض أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لديهم آراء بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هم جزي من المشلكة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك تواصل دائم مع الحكومة الإسرائيلية، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير.

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