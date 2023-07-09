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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي يتابع استعدادات الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية للمشاركة بدورة الألعاب بالصين

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بمجموعة عمل لبحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فوزه بالمنصب رسميا خلال الفترة الماضية ولمده أربع سنوات قادمه تنتهى فى ٢٠٢٧.

 

تطرق الاجتماع إلى بحث الاستعدادات  الخاصة بمشاركة الاتحاد فى دورة الالعاب العالمية الجامعية والتى تقام بمدينة  تشينجدو بالصين خلال الفترة من  ٢٧ يوليو الي ٨ اغسطس والمقرر عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي علي هامشها.

وتناول اللقاء البحث عن سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق فى التسويق لبطولات الاتحاد ، وأيضا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وايرادات الاتحاد الافريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

كما بحث وزير الرياضة بعض الامور الخاصة باستعدادات الاتحاد الافريقي للجامعات للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين على تأسيسه والتى تتوافق مع احتفال الاتحاد المصري للجامعات بالذكرى الخميس أيضا على تأسيسه.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد حصل دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي ويعد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

حضر الاجتماع عمر بلبع مستشار الوزير للشئون  الاقتصاديه  والمشروعات، والاستاذ محي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار الرياضي بوزارة الرياضة، والاستاذ مصطفي مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية الشبابية،  والدكتور عصام سراج الدين  رئيس الوحدة الاقتصادية بوزارة الرياضة  ، والدكتور احمد فاروق استاذ الادارة الرياضية جامعة حلوان وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات .

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