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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء : المرأة المتزوجة يجوز لها "النمص" ولها ثواب .. فيديو

الإفتاء: المرأة المتزوجة
الإفتاء: المرأة المتزوجة يجوز لها "النمص"

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير من الناس لديهم فهم خاطئ لحيث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، (لعن الله النامصة والمتنمصة)، مضيفا: "الناس لما بتسمع الحديث بتأخده على مفهومه العام إن الست اللى هتيجى ناحية الحواجب هتبقى كده ملعونة".  


وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "هذا ما فهمناه من الفقهاء القدماء اللى فهموا الحديث من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس المراد منه اللعن على الإطلاق، فالسيدة عائشة أم المؤمنين جاءت لها إمراة وقالت لها أنا بتزين لزوجى، وبشيل بعض من حواجبى، قالت لها افعلى ولك الأجر والثواب، الله طيب وحديث (النامصة والمتنمصة)، شوف السيدة عائشة كانت فاهمة إن اللعن فقط للسيدة المنهية عن الزينة".


واردفت: "المرأة المنهية عن الزينة، هى المرأة التى مات زوجها فى فترة العدة، وهى فترة عبادة، وهنا ممنوعة من أنواع الزينة ومنها الأخذ من الحواجب، وكذلك المرأة التى تزيل الحواجب كاملة، أو المرأة التى تحاول فعل ذلك من أجل فتن الرجال، لكن المرأة التى تتزين لزوجها جائز وتثاب على ذلك".

النامصة والمتنمصة المرأة المنهية عن الزينة حكم ازالة الحواجب التاتو على الحواجب واليدين

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