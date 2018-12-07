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ديني

الإفتاء توضح حكم توصيل الشعر

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته « ما حكم توصيل الشعر؟».

وقد اوضح " الوردانى" قائلًا " أن حديث النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة حُمِلَ على التدليس، وعليه فإذا كان الزوج يعلم ذلك فلا حرج فهدف الزوجة هو التزين له فلا شيء فيه.

وأشار الى أن تزين الزوجة إذا كان لزوجها فهو مباح وجائز والدليل على ذلك حديث السيدة عائشة أنها قالت للسائله التي سألتها عن إمكانية إزالة الشعر من وجهها تتزين لزوجها (أميطي عنك الاذى ما استطعت وتصنعي لزوجك كما تتصنعين للزيارة) وتقول للمرأة الأخرى لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك.
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