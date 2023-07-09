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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الإذاعة البريطانية تقرر ووقف المذيع المتورط في فضيحة مع مراهق

صدى البلد

أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أحد الموظفين الذكور اليوم الأحد بعد اتفاق أحد مذيعيها النجوم على دفع آلاف الجنيهات لمراهق من لالتقاط صور جنسية فاضحة ، ابتداءً من سن 17 عامًا.

وقالت الإذاعة إنها علمت أولاً بشكوى في مايو ، لكن تم تقديم ادعاءات جديدة ذات طبيعة مختلفة يوم الخميس الماضي.

وقالت شرطة العاصمة في لندن إنها تلقت اتصالًا أوليًا من هيئة الإذاعة البريطانية ، لكن لم يتم إجراء أي إحالة رسمية أو ادعاء.

وقالت في بيان 'سنطلب معلومات إضافية قبل تحديد الإجراءات الأخرى التي ينبغي اتباعها'.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الظروف معقدة وسريعة الحركة' وأنها 'تعمل بأسرع ما يمكن لإثبات الحقائق من أجل إبلاغ الخطوات التالية المناسبة بشكل مناسب'.

وقالت في بيان لها: 'يمكننا أيضا أن نؤكد أن أحد الموظفين تم إيقافه عن العمل'.

وقال البيان 'من المهم التعامل مع هذه الأمور بنزاهة وحذر' دون الخوض في تفاصيل الادعاءات.

ونقلت صحيفة `` ذا صن '' ، التي نشرت هذه المزاعم لأول مرة ، عن والدة الشاب قولها إن مقدم البرنامج الذكر الذي لم يذكر اسمه دفع للمراهق أكثر من 35 ألف جنيه إسترليني (45 ألف دولار) على مدى ثلاث سنوات مقابل الصور.

وقالت الأم للصحيفة إن المراهق استخدم المال لتمويل عادة الكوكايين.

اشتكت الأسرة إلى المذيع في 19 مايو / أيار ، لكن لم يتم إيقاف المذيع على الفور ، وفقًا لصحيفة The Sun ، التي قالت إن الأسرة لم تطلب مدفوعات مقابل قصتهم.

وأجرت وزيرة الثقافة لوسي فريزر محادثات عاجلة مع المدير العام للإذاعة تيم ديفي في وقت سابق يوم الأحد بشأن الادعاءات التي وصفتها بأنها 'مقلقة للغاية'.

وقالت على تويتر '(ديفي) أكدت لي أن بي بي سي تحقق بسرعة وحساسية.'

'بالنظر إلى طبيعة المزاعم ، من المهم أن تُمنح البي بي سي الآن مساحة لإجراء تحقيقها ، وإثبات الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة'.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، التي تمول من رسوم ترخيص يدفعها كل منزل يشاهد التلفاز ، إنها 'تأخذ أي ادعاءات على محمل الجد' ولديها 'إجراءات داخلية قوية للتعامل بشكل استباقي مع مثل هذه الادعاءات'.

وأضافت: 'لقد أوضحنا أنه في حالة ظهور معلومات جديدة - في أي وقت - أو توفيرها لنا ، فسيتم العمل على هذا الأمر بشكل مناسب ومتابعة فعالة'.

بي بي سي صور جنسية فاضحة ذا صن

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